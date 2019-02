Il figlio di Maldini giocherà a Fano

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - La società Alma Juventus Fano ha comunicato di avere acquistato, a titolo definitivo fino al 30 giugno, il cartellino di Christian Maldini, classe 1996, figlio di Paolo, ex bandiera e oggi nello staff dirigenziale del Milan.

Maldini Jr. è un centrale difensivo cresciuto nel settore giovanile del club rossonero; nella stagione 2016/17 venne ceduto alla Reggiana, quindi è stato girato all'Hamrun Spartans, nella Premier League maltese, prima di finire la stagione nelle file della Pro Sesto, in Serie D. Nella passata stagione ha giocato con la maglia del Racing Fondi e nell'attuale stagione ha giocato finora con il Pro Piacenza, prima di essere acquistato dal Fano, società del Girone B della Serie C.