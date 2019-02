Busilacchi, per Lorenzo segnale comunità

(ANSA) - ANCONA, 5 FEB - C'è stato un "bellissimo segnale della comunità marchigiana, di grande solidarietà e motivo di speranza" nella mobilitazione sul web per raccogliere oltre 500 mila euro a sostegno della battaglia del medico e attore anconetano Lorenzo Farinelli, 34 anni, che potrà così recarsi negli Usa per essere sottoposto a terapia sperimentale per tentare di curare un linfoma non-Hodgkin chemioresistente.

L'apprezzamento alle persone che hanno contributo è arrivato dal consigliere regionale Gianluca Busilacchi (Art.1-Mdp) durante un intervento in aula. Si è associato al ringraziamento il presidente dell'Assemblea Antonio Mastrovincenzo che, rilevando la "grande solidarietà registrata", ha espresso un "in bocca al lupo per Lorenzo e per la sua battaglia. In passato, ha ricordato Busilacchi, erano previsti fondi regionali per contribuire a spese e rimborsi connessi a cure non fornite dal Ssr per malattie o terapie rare e ha chiesto al presidente Luca Ceriscioli se ancora siano previsti questi fondi.