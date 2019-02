Tir giù da scarpata, conducente illeso

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS76 a Falconara Marittima, nello svincolo di Ancona, per un autocarro finito nella scarpata. Un uomo alla guida di un autoarticolato, mentre percorreva lo svincolo ha perso il controllo del mezzo, rimanendo in bilico nella scarpata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente, il conducente è uscito illeso.