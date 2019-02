Accordo, educare a cittadinanza globale

Educare i ragazzi alla cittadinanza globale, partendo dai contenuti dell'Agenda Onu 2030. Lo prevede un protocollo d'intesa tra Consiglio regionale delle Marche, i quattro Atenei marchigiani, Cvm (Comunità Volontari per il Mondo), Rete di Scuole Marchigiane e Università per la Pace, sottoscritto oggi a Palazzo delle Marche. "Si tratta di un importante segnale - ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo - rivolto soprattutto ai giovani. Parte da una regione che vuole essere in netta controtendenza rispetto ad un modello socioculturale che oggi ci si vorrebbe imporre. Queste tematiche spero possano essere quanto prima ricomprese in una iniziativa legislativa specifica, confermando le Marche come comunità coesa, aperta, solidale ed inclusiva". Obiettivo del protocollo è la creazione di un sistema regionale a supporto della "consapevolezza della dimensione interculturale, del pluralismo sociale e della cultura globale" con un lavoro di rete e di formazione degli insegnanti.