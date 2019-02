Web per medico malato, obiettivo vicino

Sprint finale sul web per aiutare Lorenzo 'Lollo' Farinelli, 34 anni, il medico e attore anconetano, affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, rivelatosi chemioresistente, che ha affidato a un video sui social l'appello per raccogliere fondi: 500mila euro che gli serviranno per andare a curarsi in Usa, dove viene praticata la terapia sperimentale chiamata 'Car-T'. Un appello che ha avuto condivisioni e oltre 15mila donazioni sulla piattaforma gofundme.com, superando i 440mila euro raccolti (importi da 5 a 5mila euro) in quattro giorni. Familiari, amici e conoscenti di Lorenzo, autorità, come il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, e personaggi famosi, come la campionessa di scherma Elisa Di Francisca e l'attore Christian De Sica, hanno condiviso l'appello sui social. Alcuni giovani hanno donato la paghetta. E si moltiplicano le iniziative a sostegno: dal torneo di calcetto in parrocchia allo spettacolo 'Ho ancora forza' al Teatro sperimentale (11-12 marzo) scritto da Lorenzo.