Scuola, scelta professionali in aumento

Per il prossimo anno scolastico 2019-2020 i licei si conferma la preferenza maggioritaria (51,93%) per gli studenti marchigiani anche se con una percentuale inferiore a quella italiana (55,4%) e in calo rispetto allo scorso anno (53,06%). Risulta dalle iscrizioni online elaborate dal sistema informativo del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. La tendenza a scegliere il liceo ha avuto una battuta d'arresto. In controtendenza l'opzione di istituti professionali (15,37% contro il precedente 14,22%) superiore alla media italiana (13,6%) dove la scelta in questione è in continuo decremento. Sostanzialmente stabile infine la preferenza per gli istituti tecnici (32,70% contro il 32,72%) più alta che a livello nazionale (31%).