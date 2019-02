Monossido da camino, 62enne intossicato

(ANSA) - OSTRA (ANCONA), 3 FEB - A causa della cattiva combustione del camino di casa, un 62enne è stato colto da convulsioni dovute all'intossicazione da monossido di carbonio.

E' accaduto a Ostra, in provincia di Ancona, dove l'uomo stava trascorrendo una serata in tranquillità davanti al camino che invece ha sprigionato pericolose esalazioni. Improvvisamente è stato colto da malore e dalle convulsioni. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia dal quale è stato trasferito al Centro iperbarico "Iperbarica Adriatica" di Fano per una terapia urgente di ossigenoterapia. Dopo le necessarie cure prestate, soprattutto grazie al trattamento in camera iperbarica, le condizioni cliniche del 62nne sono migliorate.