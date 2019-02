Frammenti di storia polizia scientifica

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 2 FEB - "Frammenti di storia, l'Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica è il titolo della mostra che sarà ospitata dal 9 al 12 febbraio ad Ascoli Piceno presso Palazzo San Filippo, sede della Prefettura. Si tratta di una mostra fotografica sulle tecniche e le attività della polizia scientifica che racconta momenti salienti del lavoro di chi è in prima linea per mettere in campo le tecnologie più avanzate al servizio di ordine e sicurezza pubblica. E' il primo evento di questo tipo, dedicato ai valori e alla storia ultracentenaria della Polizia Scientifica. A partire da inizio Novecento, una delle principali attività è stata quella di cristallizzare la scena del crimine. E qui, quasi allo stesso modo, la mostra punta su documenti e fotografie per fermare il il tempo su alcuni momenti drammatici della storia italiana: l'arresto di Sandro Pertini, l'omicidio Matteotti, il mostro di Firenze, le stragi di mafia e quelle dell'eversione nera a livello nazionale".