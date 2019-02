Cinque furti in appartamento

Cinque furti in altrettanti appartamenti nel Fabrianese sono stati messi a segno negli ultimi giorni. I malviventi hanno colpito una volta a Fabriano, tre i colpi andati a segno a Cerreto D'Esi e uno a Matelica. Polizia, carabinieri e anche la polizia municipale di Cerreto d'Esi, sono alla ricerca di una banda composta da almeno tre persone che sono state viste allontanarsi a bordo di un'Audi A6 nera. Identico il modus operandi: i ladri sono entrati in azione nel tardo pomeriggio o nelle ore serali; hanno forzato le finestre; hanno rubato contanti e gioielli rovistando ovunque.

Solo a Matelica, i malviventi prima di agire sono stati costretti a disattivare il sistema di allarme, a dimostrazione che si tratta di una banda esperta. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro fra gioielli e contanti. L'automobile, era già stata segnalata a Serra San Quirico il 24 gennaio e in Umbria, fra Foligno e Gualdo Tadino. In quest'ultimo caso, si hanno notizie di altri furti in appartamento andati a segno.