Smaltimento rifiuti speciali,due denunce

Una ditta edile operante nel Maceratese stava per scaricare rifiuti speciali provenienti da cantieri edili su un terreno privato già oggetto di molteplici scarichi abusivi a Sambucheto di Montecassiano. Lo hanno scoperto militari delle stazioni Carabinieri Forestali di Recanati e Cingoli, supportati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare di Macerata. I militari hanno fermato un autocarro da cui si stava scaricando materiale vario (rifiuti speciali di un cantiere edile) su un'area di lottizzazione privata, senza alcuna documentazione giustificativa. Nel terreno sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti edili, pari a circa 250 metri cubi. Il proprietario del terreno e il responsabile della ditta dedita al trasporto sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti e stoccaggio non autorizzato in violazione al testo unico ambientale. I forestali hanno sequestrato sia l'area di circa 1500 metri quadrati sia l'autocarro.