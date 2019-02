Sisma, accordo nuovo campus Tolentino

E' stato trovato l'accordo tra Regione, Provincia e Comune sul campus scolastico di Tolentino che verrà realizzato con un investimento di 20,6 milioni di euro. E' emerso dall'incontro tenuto nella sede della provincia di Macerata tra il presidente della Regione Marche, Ceriscioli, l'assessore Sciapichetti, il presidente dell'amministrazione provinciale Pettinari e il sindaco Giuseppe Pezzanesi. Erano presenti anche alcuni studenti dell'istituto.

Dai parametri della ricostruzione sono 17milioni e mezzo i fondi messi a disposizione dall'Ufficio speciale per la ricostruzione per questa struttura. Restavano oltre tre milioni per completare il quadro La cifra è stata recuperata perché Provincia e Comune hanno scelto di mettere a disposizione immobili delle sedi attuali di Ragioneria e del Professionale.

In questo modo è stato possibile dare copertura integrale al progetto da 20 milioni e 600mila euro, redatto dai tecnici della Provincia, con la consulenza dell'arch. Severini.