Anche con neve lavori a Bocca Trabaria

(ANSA) - PERUGIA, 1 FEB - Proseguono i lavori da parte dell'Anas per la ricostruzione del tratto della strada statale 73 bis "di Bocca Trabaria" distrutto da un movimento franoso di rilevante entità che ha interessato il versante in prossimità del valico tra Umbria e Marche, tra i comuni di San Giustino (Perugia) e Borgo Pace (Pesaro e Urbino).

Gli interventi - spiega l'Anas - stanno proseguendo nonostante la abbondanti nevicate che hanno interessato la zona e le basse temperature che rendono particolarmente difficili alcune specifiche fasi lavorative, rallentandole.

I lavori proseguiranno nonostante le difficoltà fino a che l'entità delle eventuali ulteriori nevicate non dovesse costringere a una sospensione forzata.

Al momento resta pertanto valida la previsione di riapertura al traffico entro aprile 2019.

La strada era stata chiusa il 15 marzo 2018 dopo che il personale Anas aveva rilevato i primi segnali di un dissesto geologico in rapida evoluzione.