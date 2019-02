Mostre: Lotto verso le 20 mila presenze

Vola verso le 20 mila presenze la mostra "Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche" in corso a Macerata fino al 10 febbraio. E da domani, 1 febbraio, prende il via nella Sala degli Svizzeri del Museo Pontificio Santa Casa di Loreto il convegno internazionale di studi "Lorenzo Lotto: contesti, significati, conservazione". Tre giornate di studi, curate da Enrico Maria Dal Pozzolo e Francesca Coltrinari, promosse dalla Regione Marche in collaborazione con Delegazione Pontificia, Comune di Loreto e Università di Macerata e nate dalla mostra a Palazzo Buonaccorsi a Macerata. L'esposizione coinvolge gli otto centri lotteschi marchigiani - Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino - con 19.635 i biglietti staccati al 27 gennaio, ancora 2 mila prenotati fino al 10 febbraio, giornata di chiusura. Nel convegno, una trentina di affermati e giovani studiosi italiani ed esteri fanno il punto sulle ricerche dedicate alla figura e all'arte di Lotto, con la presentazione di studi inediti.