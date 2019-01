Mastrovincenzo, più gioco di squadra

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo auspica che ci sia "un maggior gioco di squadra" sino a fine legislatura nel 2020.

Mastrovincenzo commenta l'autosospensione del consigliere regionale Pd Gino Traversini per la mancanza dei criteri per individuare gli ospedali in aree disagiate nel PIano Socio Sanitario. "Questo è un momento in cui la maggioranza deve mantenersi coesa il più possibile - dice all'ANSA -, ci deve essere un grande senso di responsabilità e un maggiore coinvolgimento di tutti i consiglieri nelle scelte". Il discorso è più generale e non riguarda solo il Piano Socio Sanitario, che arriva in Commissione per un esame lungo e approfondito, una delle maggiori sfide del 2019. Intanto l'assemblea ha archiviato il 2018 con 45 leggi approvate. Quelle più significative, secondo Mastrovincenzo, intervengono su tre settori strategici: "sociale, sviluppo, ambiente". E intanto incassa il successo di Zingaretti, suo candidato segretario del Pd, nelle consultazioni de circoli.