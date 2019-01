Bus scuola si ribalta, autista era solo

L'autista di un pulmino adibito al trasporto scolastico, fortunatamente in quel momento unico occupante del mezzo, ne ha perso il controllo e il bus si è rovesciato su un fianco. E' accaduto nel Comune di Sassoferrato sulla Sp48 in direzione Montelago. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. I vigili del fuoco in collaborazione con i medici del 118 hanno soccorso l'autista trasportato poi al pronto soccorso di Fabriano in eliambulanza.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente e la Sp 48 è chiusa al traffico.