Tajani,inopportuni fondi ciclovie Marche

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - "Anche grazie al nostro lavoro in Europa le Marche hanno ricevuto 248 milioni in più per il terremoto. Utilizzarne 10 per le piste ciclabili può essere anche legittimo, ma è sicuramente inopportuno. Le emergenze sono altre". Lo scrive in un tweet il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.