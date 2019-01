Cisl, oltre 6.000 coinvolti Quota 100

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sul reddito di cittadinanza e pensione con Quota 100, cioè sommando 62 anni di età e 38 di contributi. Nelle Marche sono interessati dal provvedimento di pensione oltre 6.000 persone (fonte Inps) tra dipendenti privati e pubblici. Lo rende noto il patronato Inas della Cisl. Per accedere a questo nuovo tipo di pensione anticipata, informa un comunicato, occorre verificare i requisiti anagrafici e contributivi e saper fare la somma non sarà sufficiente. Occorre verificare le convenienze economiche dell'uscita anticipata con la Quota 100, considerando soprattutto l'età di uscita in quanto questa determina il coefficiente di calcolo, che incide sensibilmente sulla determinazione dell'importo dell'assegno di pensione. Altro elemento da considerare è la posizione del lavoratore al momento della richiesta, perché non tutti i lavoratori ne possono beneficiare: sono escluse ad esempio le posizioni di contribuzione mista tra Inps e Casse Professionali.