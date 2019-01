Punteruolo rosso in due palme a Ancona

A seguito di controlli e monitoraggi effettuati in maniera sistematica, il Servizio Verde del Comune di Ancona ha riscontrato per la prima volta la presenza di attacchi di "punteruolo rosso" in due palme in piazza Cavour. Informato immediatamente il Servizio Fitosanitario della Regione Marche con il quale è stato effettuata una ispezione in quota, con una piattaforma aerea, per verificare accuratamente il grado di attacco. La palma di piccole dimensioni ubicata di fronte al civico 8 di piazza Cavour non può essere recuperata e dovrà essere abbattuta.

L'altra palma, di notevoli dimensioni, che mostrava segni di un inizio di attacco e che fa parte del primo impianto eseguito in occasione della creazione della piazza in corrispondenza del civico 6, con tutta probabilità potrà essere salvata con un trattamento specifico contro il punteruolo rosso. L'intervento sarà eseguito, secondo quanto stabilito da un atto di giunta regionale, appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno.