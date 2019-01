Sparisce da chiesa calice '800, indagini

(ANSA) - CINGOLI (MACERATA), 27 GEN - Un calice risalente all'800 è sparito dalla chiesa di Troviggiano di Cingoli. La scoperta è stata fatta dal parroco che però non è riuscito a spiegare a quando risalga la scomparsa dell'oggetto sacro.

Durante il sopralluogo i carabinieri della Stazione di Cingoli non hanno trovato segni di effrazione. I militari hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto.