Premio Tonino Carino a Ilaria Cucchi

Premio Tonino Carino anche a Tina Montinaro, moglie di Antonio, capo scorta del giudice Falcone, per la "Battaglia contro la mafia e la difesa della legalità", e a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, per la "Battaglia dei diritti civili". Le donne si sono strette in un lungo e affettuoso abbraccio durante la serata di consegna dei riconoscimenti a Offida in memoria del giornalista sportivo della Rai scomparso nove anni fa. Un Premio - ha detto il sindaco di Offida Valerio Lucciarini - cresciuto negli anni fino ad arrivare a una sesta edizione storica per personalità presenti e argomenti prodotti". Un premio era stato assegnato a Bruno Pizzul. Ora consegnati gli altri tra i quali quelli speciali a Fabrizio Maffei (Carriera giornalistica sportiva), Marino Bartoletti (Giornalismo sportivo) e Ferruccio Gard (Telecronaca sportiva. Tre, su 129 elaborati, i giovani vincitori nel concorso: Francesco La Luna (giornalismo sportivo), Nicola Baroni (d'inchiesta) e Lorenzo Pastuglia (territoriale).