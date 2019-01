Obsolescente nuovo libro Trapanese

Analizza i "mali del nostro tempo", Giancarlo Trapanese nel suo nuovo romanzo "Obsolescente", ambientato tra l'Umbria e il lontano oriente. Il volume, edito da Italic & pequod, è stato presentato a Perugia.

Trapanese giornalista originario di Ancona (responsabile della TgR della Rai dell'Umbria), scrittore, è già autore di diversi altri volumi. Nel nuovo libro affronta il tema dell'obsolescenza programmata che - si spiega nella presentazione - "è diventata una discutibile scienza con i suoi esperti". Uno di questi, il numero uno al mondo, è un burbero e disilluso ingegnere informatico umbro, che ora, in pensione, si sente inutile e deve fare i conti con la sua anaffettività e la mancanza di rapporti familiari. Suo malgrado - spiega ancora l'autore -, si trova coinvolto in un intrigo internazionale, costretto dal libanese Jabal Maalouf, esponente di una cellula terroristica-informatica, a collaborare ad un folle progetto in un misterioso laboratorio iper-tecnologico in Afghanistan.