In 2019 'cantieri importanti' area sisma

"In questo 2019 è nostra intenzione avviare cantieri importanti nelle aree del cratere per la ricostruzione post sisma": a dirlo all'ANSA è stato il commissario straordinario Piero Farabollini, a margine del convegno "Pianificazione e futuro" che si è svolto a Campi di Norcia. "Abbiamo individuato alcune situazioni che potrebbero velocizzare molto l'iter delle autorizzazioni per l'avvio dei cantieri, in particolare per il recupero degli edifici con danni lievi", ha aggiunto.

"Stiamo lavorando - ha detto ancora Farabollini - all'ipotesi di dare competenze maggiori ai Comuni, magari irrobustendo i loro uffici tecnici e affidare più responsabilità ai progettisti incaricati".

Alcune novità potrebbero esserci anche sul contributo ai professionisti. "È nostra intenzione - ha spiegato il commissario - cercare di liquidare subito a loro favore il 50% del compenso previsto nel costo totale della progettazione".