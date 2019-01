Vice presidente Csm domani ad Ancona

Il vice presidente del Csm David Ermini parteciperà domani ad Ancona alla cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche. "Un segno di vicinanza, prossimità al territorio - ha osservato Luigi Catelli, presidente della Corte d'appello di Ancona, durante un incontro con i giornalisti, affiancato dal procuratore generale Sergio Sottani - per una serie di avvenimenti accaduti nell'ultimo anno. Un gesto di squisita sensibilità istituzionale che contribuirà a dare visibilità ai problemi che si agitano in questa regione". Nel 2018, ha ricordato, ci sono stati nelle Marche accadimenti che hanno avuto eco a livello nazionale: dai fatti di Macerata alla tragedia di Corinaldo, all'omicidio a Pesaro a Natale". Senza dimenticare il "terremoto del 2016: non è notizia di attualità ma i segni si vedono ancora". Un "annus horribilis" ha detto Sottani ricordando i tre comitati per la sicurezza pubblica svolti, in un caso, alla presenza del presidente del Consiglio e due con il ministro dell'Interno" pro tempore.