Macerata, Traini chiederà domiciliari

(ANSA) - MACERATA, 24 GEN - Il legale di Luca Traini, condannato a 12 anni di carcere per il raid razzista a colpi di pistola contro i migranti per le vie di Macerata del 3 febbraio 2018, chiederà la settimana prossima di far uscire il suo assistito dal carcere. Lo ha annunciato l'avv. Giancarlo Giulianelli. Il legale sostiene che che, non essendoci più pericolo di fuga e né di reiterazione del reato, Traini potrà essere assegnato agli arresti domiciliari con l'obbligo del bracciale elettronico. Traini si trova attualmente nel carcere di Montacuto ad Ancona.