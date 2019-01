Circoli Pd Marche, Zingaretti quasi 50%

(ANSA) - ANCONA, 24 GEN - Si è conclusa la prima fase dei congresso nazionale Pd nelle Marche. Nei circoli gli iscritti hanno scelto le candidature migliori che parteciperanno alla corsa per segreteria nazionale del Pd. I risultati parziali non definitivi evidenziano questo trend. Zingaretti vince in tutte le province, tranne a Fermo, poco sotto il 50%. Martina raccoglie sopra il 27%, vince a Fermo e registra un buon risultato a Pesaro Urbino, mentre è terzo ad Ancona. Giachetti sfiora il 20%, e va meglio ad Ancona e Macerata. Il giovane Dario Corallo è sul 2%, dato migliore a Pesaro Urbino. Hanno partecipato circa 4.000 iscritti su 9.000. Un dato che, al momento, sembra al di sopra della media nazionale. "Grazie a tutti i circoli, grazie di cuore. A tutti i marchigiani del Partito Democratico che in questi giorni hanno partecipato alla prima fase del congresso nazionale. Una straordinaria occasione di confronto, discussione e coinvolgimento che riparte dal basso, dai territori" dice il segretario regionale Pd Giovanni Gostoli.