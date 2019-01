A Pesaro Giornata Polizia locale Marche

Da Piazza del Popolo al Duomo fino al salone Metaurense di Palazzo Ducale, quest'anno è Pesaro la città dove, in occasione del patrono San Sebastiano, si celebra la quarta edizione della Giornata della Polizia locale delle Marche. Momento di festa, molto partecipato, e occasione di riflessione attorno alle tematiche della sicurezza urbana, la giornata è stata istituita con una legge regionale del 2014. "Questa è una giornata importante - ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli -. Una tradizione che si rinnova con l'entusiasmo delle forze di polizia locale che si ritrovano qui da ogni angolo della regione. È il momento in cui viene riconosciuto il lavoro di qualità svolto durante tutto l'anno, con grande capacità operativa, impegno e spirito di collaborazione. Esprimiamo gratitudine nei confronti di chi, giorno e notte, spesso all'aperto, si spende e dà un contributo fondamentale alla vita del territorio, a una vita ordinata per il rispetto delle regole che servono alla convivenza civile".