Maltempo, Marche tra neve e pioggia

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Meteo in peggioramento nelle Marche, dove dalla scorsa notte sta nevicando nelle zone collinari e montane, mentre la costa è battuta da vento e pioggia. La situazione più critica nel Montefeltro: domani le scuole medie e superiori di Urbino rimarranno chiuse, aperti invece asili, materne ed elementari. Sempre a Urbino è stato rinviato causa neve il Giovani fluo party con Asia Ghergo e il dj set (selezione di musica indie) di Daniel L. previsto giovedì 24 gennaio nell'ambito della rassegna TeatrOltre. Si terrà il 17 aprile. Intenso il lavoro sulle strade dell'entroterra di mezzo sgombraneve e spargisale, ma ci sono stati automezzi in difficoltà. I vigili del fuoco sono intervenuti ad Arcevia (Ancona) in località Monte della Croce per soccorrere un automobilista bloccato dalla neve: la vettura è stata recuperata con un verricello. Difficoltà nel Maceratese: lungo la SS77 si sono formate delle buche a causa della neve e del ghiaccio.