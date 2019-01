Bomba Ancona,sindaco,grande cooperazione

(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - "C'è stata una grande cooperazione da parte dei cittadini". Lo ha detto il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, parlando con i cronisti al Palaprometeo dove è allestito un centro di accoglienza per gli evacuati da 4 quartieri per la bonifica dell'ordigno bellico trovato tra Archi e Stazione. "Devo dire - ha precisato - che l'informazione era stata capillare da settimane: le persone erano informate, erano consapevoli di quello che sarebbe successo e di come bisognava organizzarsi". In ogni caso "c'è stata una buona cooperazione: gran parte delle persone si è organizzata per proprio conto per stare qualche ora da amici e parenti; ma anche l'approntamento dei centri d'accoglienza e ospitalità è stato molto importante.

La macchina organizzativa comunale, ma anche delle altre istituzioni coinvolte, ha funzionato benissimo". Un ringraziamento "speciale" all'assessore alla Protezione civile Stefano Foresi che ha "sovrainteso e coordinato le operazioni in maniera ineccepibile".