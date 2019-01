Ct Cassani,attenzione sicurezza ciclisti

Nelle Marche c'è "una tradizione ciclistica che continua e si rafforza, dal momento che può garantire belle strade, con percorsi splendidi, molto impegnativi e poco traffico, l'ideale per praticare il ciclismo e ospitare gare importanti". Parola del ct Davide Cassani che ha partecipato ad Ancona alla Festa del ciclismo marchigiano a cui erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Luca Ceriscioli, l'assessora Manuela Bora e il presidente del comitato regionale della Federazione Lino Secchi. "La vicenda di Michele Scarponi ci ricorda, però, - ha aggiunto - quanto bisogna ancora lavorare sotto l'aspetto della sicurezza: uno dei temi più importanti e delicati, dove bisogna cercare, tutti, di fare qualche cosa in più". La Regione sta investendo 50 milioni di euro in piste ciclabili. "È uno sport - ha detto Ceriscioli - che va per la maggiore nella nostra regione, sta crescendo sempre di più. Uno sport per tutti, un modo sano di vivere il territorio che si coniuga con la bellezza delle Marche".