Oltre 15mila visitatori per mostra Lotto

(ANSA) - MACERATA, 15 GEN - Ha superato l'eccezionale quota di 15 mila visitatori in soli due mesi e mezzo e raccolto lodi e consensi dalla critica e dai media nazionali la mostra "Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche", in corso a Macerata ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, promossa dalla Regione Marche e dal Comune di Macerata, con la collaborazione del Museo Statale Ermitage e di Ermitage Italia. Il pubblico ha riempito le sale espositive anche durante le feste di Natale e che continua ad arrivare da tutta Italia per riscoprire il grande artista del Rinascimento nella sua terra d'elezione, in un periodo normalmente privo di grandi flussi turistici. Per l'ultimo mese di apertura (l'esposizione si chiude il 10 febbraio) ci sono già oltre 2.100 prenotazioni registrate. Intanto, grazie alla collaborazione con il Museo Ermitage, si annuncia l'eccezionale, temporanea ricomposizione della "Trasfigurazione" di Recanati: fino al 24 marco a Recanati ci sarà la predella originaria "Cristo conduce gli apostoli al monte Tabor".