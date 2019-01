Senzatetto morto a Ascoli, forse freddo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 13 GEN - Un senzatetto di origini polacche è stato trovato morto ad Ascoli Piceno. Un decesso provocato probabilmente dal freddo. L'uomo, un 48enne senza fissa dimora, si era costruito sul lungofiume, praticamente in centro storico, un riparo fatto di cartone, plastica e lamiere che non lo hanno però protetto dal freddo pungente di questi giorni. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.