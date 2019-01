Incidenti stradali, tre feriti,uno grave

Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 8 nel Comune di Potenza Picena (Macerata), al Km 26 della S. 101. Coinvolte due autovetture. Sul posto l'eliambulanza del 118 che ha trasportato un ferito in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona, i carabinieri e i vigili del fuoco di Macerata che hanno estratti i feriti dalle lamiere e messo in sicurezza le autovetture. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa, 5 unità dalla sede distaccata di Civitanova Marche.