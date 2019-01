Sicurezza: Maggi(M5s),Ceriscioli cerca richiamare attenzione

(ANSA) - ANCONA, 9 GEN - "Il presidente Ceriscioli, senza aspettare l'arrivo della mozione presentata dalla sua maggioranza in Consiglio regionale, ha dato mandato agli uffici competenti di verificare i requisiti per il ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto sicurezza del Governo. E' giusto e legittimo che chiunque ritenga incostituzionale una norma faccia ricorso alla Corte, soprattutto se ricopre una carica istituzionale. Poi Ceriscioli di ricorsi e impugnazioni ha una notevole esperienza. E' di un paio di settimane il ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte per illegittimità costituzionale della sua legge regionale n. 44 del 2018 sulla caccia. Come non comprendere un presidente costretto a fare di tutto per richiamare su di sé l'attenzione visto che alle elezioni del 2020 il suo partito e gli elettori lo destineranno all'irrilevanza?". Così in una nota il capogruppo idi M5s in Consiglio regionale Gianni Maggi.