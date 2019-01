Discoteca, possibile audizione Sfera

Anche il trapper Sfera Ebbasta, che avrebbe dovuto esibirsi alla Lanterna Azzurra di Corinaldo per un dj set nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, potrebbe essere sentito nell'ambito delle indagini sulla tragedia della discoteca. Lo ipotizza la Procuratrice di Ancona Monica Garulli rispondendo alle domande dei giornalisti, precisando che sarebbe in relazione alla necessità di capire qualcosa di più sull'organizzazione dell'evento. "Finora non è stato sentito, ma è plausibile che venga sentito, lui e il suo management. Fa parte della ricostruzione di tutti i dati", ha aggiunto. Tra gli elementi da chiarire, ci sono anche le presente effettive nella discoteca. A ciò potrebbe contribuire la ricostruzione al laser scanner dell'interno del locale, completata dal Ris, abbinata all'aggiunta 'virtuale' di persone grazie ai video forniti dai ragazzi presenti. Sei persone - cinque giovani e una madre 39enne - morirono nella calca generata dallo sprigionamento di una sostanza urticante, forse peperoncino.