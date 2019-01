Tagli copertura pressostatica S.Severino

Vandali in azione durante le festività negli spazi esterni dell'Istituto comprensivo "P. Tacchi Venturi" di San Severino Marche. Armati di taglierino, ignoti hanno squarciato in più punti la copertura pressostatica del campo da basket che a metà dicembre era 'implosa' a causa del peso della neve. I tecnici di una ditta specializzata stavano cercando di rimettere in piedi la copertura, ma i nuovi danni renderanno ora necessari interventi più costosi. La struttura, una cupola a doppia membrana di 30 metri di lunghezza per quasi 19 di larghezza, era stata donata dalla società Commit Siderurgica di Veggiano e inaugurata a maggio. Già in passato la copertura era stata fatta oggetto dell'attenzione dei vandali. Amareggiato l'assessore allo Sport Paolo Paoloni: "episodi come questo rendono inutili gli sforzi di tutti. La copertura ci è stata donata e grazie ad essa tanti giovani di tante società sportive possono allenarsi anche d'inverno. Ora saremo costretti a una costosa riparazione".