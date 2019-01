Sarà demolito immobile a Camerino

Un altro palazzo sarà demolito a Camerino. Il sindaco Gianluca Pasqui ha firmato l'ordinanza con la quale viene disposta la demolizione di un edificio del quartiere Vallicelle, in via Venanzio Varano.

Fortemente danneggiato dal terremoto, come emerso dal sopralluogo del Gts, i danni riportati non avrebbero permesso un intervento di messa in sicurezza provvisionale. Così, dopo la valutazione favorevole da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e valutato che le condizioni dell'edificio non permettevano altra soluzione se non la demolizione, per la tutela della pubblica e privata incolumità, è stata affidata all'ing. Sauro Liberati la redazione del progetto. Il Comune provvederà alla notifica dell'ordinanza di demolizione ai 34 proprietari dell'immobile. La demolizione consentirà a tre famiglie di fare rientro in uno stabile vicino che non aveva riportato danni a seguito del sisma, ma che era stato dichiarato inagibile a causa del pericolo provocato dall'immobile di via Venanzio Varano.