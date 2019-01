640mila euro per Teatro di Caldarola

(ANSA) - CALDAROLA (MACERATA), 5 GEN - Il Comune di Caldarola riceverà un cospicuo finanziamento destinato al recupero del Teatro Comunale, indicato come importante luogo culturale danneggiato dal sisma del 2016. Si tratta di 640mila euro che serviranno per ricostruire il tetto del Teatro Comunale, recuperare una parete danneggiata dal terremoto e riposizionare diversi capitelli rotti. Inoltre si interverrà sulla riqualificazione sismica dell'intero edificio. Soddisfatto il sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti, che, insieme al Comune di Sarnano, ha visto l'assegnazione della cifra più importante di tutto il capitolo di spesa in cui sono elencati altri 17 Comuni del cratere sismico delle Marche.

L'amministrazione comunale e tutti i cittadini ringraziano "l'assessore regionale alla Cultura Moreno Pieroni e tutta la Giunta che ha deliberato in favore del Teatro Comunale di Caldarola, importante gioiello artistico e sede di momenti di aggregazione".