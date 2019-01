Aerdorica, chiuso bando con una offerta

Si è chiuso alle 13 con una offerta il bando per la selezione del socio privato di maggioranza di Aerdorica, società gestore dell'aeroporto di Ancona-Falconara.

Lo comunica la Regione Marche: "il 7 gennaio si procederà all'apertura della prima busta per verificare la regolarità della domanda" dell'offerente. Poi ci saranno vari passaggi, compresa l'informativa alla Commissione Ue per "consentire il completamento dell'istruttoria in materia di aiuto alla ristrutturazione" e Aerdorica consegnerà i documenti agli organi della procedura concorsuale per informare i creditori. "Si è concluso un altro passaggio importante - commenta il presidente della Regione Luca Ceriscioli - che auspichiamo ci porti verso il compimento di questo percorso di rilancio di una infrastruttura strategica per il territorio. Continua l'impegno per i delicati e importanti passaggi successivi: abbiamo sempre lavorato per ridare a questo scalo un ruolo di primo piano per favorire lo sviluppo economico e produttivo delle Marche".