Sisma,stop norma blocca gestione macerie

"Il fatto che nella finanziaria il governo abbia deciso di non proseguire con la misura che ci consente di gestire in maniera efficace le macerie del sisma dimostra come l'attuale esecutivo continui a sottovalutare le conseguenze del terremoto che ci ha messo in ginocchio due anni fa". A sottolinearlo è il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. "A causa di questa ennesima scelta profondamente sbagliata - aggiunge - siamo in una situazione di grande difficoltà perché dal primo gennaio non abbiamo più la possibilità di lavorare in maniera organica le macerie provenienti da demolizioni". "Ci sono delle operazioni - osserva il presidente - che non sono state concluse e la mancata proroga del contenuto normativo dell'art. 28 della prima legge sul terremoto crea delle criticità molto pesanti. Chiediamo pertanto al governo di intervenire per risolvere la situazione".