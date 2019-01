Capodanno, trauma acustico per giovane

Trauma acustico di lieve entità per un ragazzo di 22 anni, di Polverigi, a cui è esploso un petardo vicino al volto, tre intossicati non gravemente dall'alcol, tra i quali un minorenne, un principio d'incendio in un giardino e un'auto in fiamme. E' un bilancio 'soft' quello degli incidenti durante i festeggiamenti per il nuovo anno nell'Anconetano. Il giovane ferito dal petardo è stato medicato ad Ancona e dimesso.

Diversi gli incidenti stradali nella notte ma senza gravi conseguenze: a Falconara in via Clementina una Bmw si è schiantata contro un albero ma quando sono arrivati i soccorsi gli occupanti dell'auto se ne erano già andati; vettura vuota all'arrivo dei sanitari anche nel caso dell'auto uscita di strada in via del Conero ad Ancona; a San Paterniano di Osimo una 24enne è finita con l'auto in una scarpata ma ne è uscita con le proprie gambe senza gravi ripercussioni. Gli accessi al Pronto Soccorso ad Ancona nella notte hanno superato la media: 27 rispetto ai 18-19 usuali nella fascia oraria.