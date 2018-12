Capodanno, stretta Prefettura su locali

Stretta sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento da parte della Prefettura di Ancona in vista dei festeggiamenti di Capodanno e controlli rafforzati da parte delle forze dell'ordine. Il prefetto Antonio D'Acunto ha diramato una direttiva ai sindaci per intensificare servizi di controllo sui locali, segnalando in particolare l'esigenza di attuare uno screening per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza prescritte all'atto del rilascio della licenza comunale. Un giro di vite legato alla tragedia della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre sono morte schiacciate sei persone durante una fuga in massa. La corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le autorizzazioni per l'attività è anche uno dei quesiti posti dalla Procura di Ancona e da quella minorile a due periti. Per le festività di fine anno, le forze dell'ordine intensificheranno l'attività di prevenzione e controllo presso locali da ballo ed eventi di pubblico spettacolo.