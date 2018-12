Verso 10mila presenze per mostra Lotto

A due mesi dall'apertura, la mostra "Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche" sta per toccare quota 10mila presenze. Sono infatti 8.718 le persone che dal 19 ottobre hanno potuto ammirare i capolavori del pittore veneziano, allestiti a Palazzo Buonaccorsi a Macerata. A questi ingressi possono essere sommati i circa 2.500 prenotati, che nei prossimi 50 giorni saranno a Macerata per vedere l'esposizione, tra gruppi organizzati e scuole. Positivi gli effetti turistici che la mostra sta generando: nel mese di dicembre numerosi gruppi hanno soggiornato in città per poi dirigersi verso un'altra destinazione lottesca tra gli otto Comuni - Ancona, Monte San Giusto, Jesi, Mogliano, Cingoli, Recanati, Urbino e Loreto - dove sono conservate le opere di Lorenzo Lotto. Anche durante le feste natalizie sono previsti dei viaggi organizzati a Macerata. "La destagionalizzazione è stata una scelta coraggiosa - dice l'assessore regionale alla Cultura Moreno Pieroni - e si sta rivelando vincente".