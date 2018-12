Nuove decorazioni Pediatria a Pesaro

Nuove decorazioni e nuova ristrutturazione delle pareti della pediatria di Pesaro dell'azienda ospedaliera Marche Nord grazie ad Abio (Associazione per il Bambino in Ospedale), che ha realizzato e sostenuto economicamente l'iniziativa. "E' uno spazio 'ad altezza' di bambini - spiegano la presidente dell'associazione Monica Nicolini e il segretario generale Aldo Mosca -: colori vivaci e nello stesso tempo piacevoli e rilassanti. Siamo contenti di poterlo annunciare durante le feste natalizie. I lavori sono stati resi possibili grazie al contributo e alla sensibilità di Banca Pesaro e soprattutto alle tante donazioni di cittadini pesaresi che condividono e apprezzano il volontariato di Abio come aiuto per i bambini ricoverati, come sostegno per i genitori e come presenza positiva e sorridente nel reparto di Pediatria. Le stesse decorazioni saranno effettuate nel 2019 anche nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Croce di Fano, dove l'associazione gestisce la ludoteca".