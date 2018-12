Carcassa tartaruga su spiaggia Fermo

Una carcassa di tartaruga marina 'Caretta caretta' di medie dimensioni (95 cm di lunghezza e 60 di larghezza) è stata rinvenuta lungo la spiaggia di Lido di fermo da alcuni passanti, che hanno allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. Sul luogo sono intervenuti i militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio per il censimento e lo smaltimento della carcassa. Che, pur presentando alcune ferite, non si trovava in stato avanzato di decomposizione. Al di là di di eventuali patologie, sembrano ipotizzabili come possibili cause del decesso sia il soffocamento da corpo estraneo (ad esempio l'ingerimento di plastiche) che la collisione con imbarcazioni.