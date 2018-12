Sisma, ok a proroga vita tecnica sciovie

"Si tratta di un importantissimo risultato per il futuro del nostro territorio.

Da tempo stavamo lavorando, con il massimo impegno ma con altrettanta discrezione stante la delicatezza dell'argomento, per cercare di risolvere questo problema". Il sindaco di Sarnano Franco Ceriscioli plaude all'azione del governo che "con un gesto di grandissima attenzione per l'area del cratere, e per Sarnano in particolare, ha inserito nel maxiemendamento alla legge di bilancio in Senato un emendamento che consente il prolungamento di un anno della vita tecnica delle sciovie in scadenza nel 2018 nelle regioni Abruzzo e Marche". Una volta approvata la legge di bilancio anche alla Camera, che dovrebbe avvenire entro il 29 dicembre, - conclude Ceregioli - nel giro di pochi giorni sarà pertanto possibile riaprire le due sciovie di Sassotetto".