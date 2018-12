Consiglio Marche vara bilancio 2019-2021

Con 19 voti favorevoli e 11 voti contrari (tutte le opposizioni) il Consiglio regionale delle Marche ha dato via libera in serata al bilancio di previsione 2019-2021. "Arrivare a formare questo bilancio corposo - ha detto l'assessore regionale Fabrizio Cesetti prima del voto - è dovuto al fatto che i colleghi di Giunta e il presidente hanno avuto una visione d'insieme e hanno facilitato il compito". Il bilancio prevede oltre 113 milioni di euro sulle tre annualità.

Gli investimenti più rilevanti per manutenzioni e infrastrutture viarie, miglioramento sismico degli edifici pubblici e dei contenitori culturali, difesa del suolo e efficientamento energetico. Con il voto sui due provvedimenti finanziari (legge di stabilità e previsionale) è stato accolto un ordine del giorno, primo firmatario Boris Rapa (Uniti per le Marche), per avviare le procedure volte a destinare le risorse economiche incassate per le compensazioni ambientali al finanziamento del "Progetto Appennino".