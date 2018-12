Casa, ok Consiglio legge riordino

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - Con 19 voti favorevoli, uno contrario e 7 astenuti il Consiglio regionale delle Marche ha dato il via libera alla pdl di riordino del sistema delle politiche abitative. A favore del provvedimento, oltre alla maggioranza, anche Fi e il consigliere leghista Luigi Zura Puntaroni. Astenuti Sandro Zaffiri, Marzia Malaigia (Lega), Elena Leonardi (Fdi), Romina Pergolesi, Gianni Maggi, Peppino Giorgini (relatore di minoranza) e Piergiorgio Fabbri (M5s).

Contrario Sandro Bisonni. Tra le novità il reinvestimento dei proventi delle alienazioni per riqualificare gli immobili e mettere a disposizione nuovi alloggi, la rivisitazione dei requisiti per accedere ai bandi come residenza o lavoro continuativo per 5 anni nella Regione. Escluso l'avvio immediato della procedura di sfratto in casi di morosità incolpevole e ristretto il campo di "ampliamento stabile" del nucleo familiare nell'appartamento al secondo grado di parentela. Il Cda dell'Erap regionale passerà da 5 membri a 7, il direttore sarà nominato dalla Giunta.