Finti ostaggi rapinavano sale slot

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri perché ritenute responsabili di rapine, tentate e messe a segno, ai danni di sale slot del territorio senigalliese. Agli arresti domiciliari un albanese 24enne, un'italiana 22enne e un cubano 26enne, residenti a Senigallia e Montemarciano. Quattro gli episodi che vengono loro addebitati a conclusione delle indagini dirette dal pm Rosario Lioniello: una rapina a maggio alla sala "Admiral Club; un tentativo sempre nello stesso locale; poi la rapina aggravata alla sala "G-Planet" (bottino 640 euro) e il 14 settembre quella ai danni di "Terry Bell" affare solo 50 euro. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di sicurezza: la 22enne e il 24enne si erano a turno finti clienti per far entrare il complice 26enne, fingendo poi di venire presi come ostaggi e minacciati dall'uomo incappucciato e armato di un grosso coltello per sviare le indagini. Ma proprio la loro presenza è risultata sospetta e ha portato i Cc sulle loro tracce.