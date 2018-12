Protocollo intesa per 'stanare' evasori

Procure di Pesaro e Urbino, Agenzia Entrate e Guardia di Finanza sempre più coordinati per 'stanare' gli evasori fiscali e recuperare nel modo più veloce possibile le somme nascoste a Fisco. E' l'obiettivo di un Accordo di collaborazione firmato ad Ancona grazie anche all'impulso del procuratore generale Sergio Sottani che istituzionalmente promuove "buone prassi" come quella oggetto del protocollo.

Servirà a favorire un maggiore coordinamento investigativo, a semplificare il flusso di informazioni, a migliorare l'attività di contrasto dei reati tributari in materia di imposte e redditi e, soprattutto, a rendere più efficaci le operazioni di sequestro per equivalente e confisca di patrimoni accumulati illecitamente. A siglare l'accordo sono stati Cristina Tedeschini e Andrea Boni, rispettivamente procuratori della Repubblica di Pesaro e Urbino, Giovanni Giurato, direttore Agenzia Entrate di Pesaro Urbino e il col. Andrea rizzo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro Urbino.