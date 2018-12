Bicentenario Infinito nel 2019

Un flusso continuo di eventi ed appuntamenti e l'esposizione straordinaria a Villa Colloredo Mels dal 20 dicembre del manoscritto di Visso de L'Infinito a 200 anni dalla sua composizione. Così Recanati si prepara a celebrare a partire dai prossimi giorni e per tutto il 2019 il bicentenario dalla stesura di uno dei più celebri componimenti della storia della poesia, firmato da Giacomo Leopardi. Il progetto Infinito Leopardi è "un forte messaggio di promozione della nostra immagine culturale e turistica a livello internazionale" ha detto l'assessore a Turismo e Cultura della Regione Marche Moreno Pieroni. Tra gli eventi clou la mostra dei manoscritti di Visso e una di foto di Mario Giacomelli ispirate ai testi leopardiani, la pubblicazione dell'Infinito in tutte le lingue del mondo e un Infinito Day, lanciato dal sindaco di Recanati Francesco Fiordomo, una giornata dedicata all'idillio Leopardiano in cui tutte le scuole potranno contribuire con i loro lavori.